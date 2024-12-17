17:04
1 ч. 51 мин.
18:55
4
Маршрут следования поезда 748Б Минск (Беларусь) — Бобруйск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Бобруйск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
17:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пуховичи
17:45
17:46
57 км.
0 ч. 41 мин.
Осиповичи 1
18:14
18:19
97 км.
1 ч. 10 мин.
Бобруйск
18:55
137 км.
1 ч. 51 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минск (Беларусь) → Бобруйск Распечатать расписание поезда