Маршрут следования поезда 027Б Москва — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
23:30
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гагарин
01:36
01:38
164 км.
2 ч. 6 мин.
Вязьма
02:17
02:43
221 км.
2 ч. 47 мин.
Сафоново
03:33
03:35
289 км.
4 ч. 3 мин.
Смоленск
Центральный
04:39
04:49
373 км.
5 ч. 9 мин.
Орша-Центральная
06:05
06:22
483 км.
6 ч. 35 мин.
Толочин
06:51
06:53
525 км.
7 ч. 21 мин.
Крупки
07:24
07:26
570 км.
7 ч. 54 мин.
Борисов
07:53
07:55
606 км.
8 ч. 23 мин.
Жодино
08:09
08:11
624 км.
8 ч. 39 мин.
Минск
Пассажирский
08:57
09:12
680 км.
9 ч. 27 мин.
Столбцы
10:12
10:14
749 км.
10 ч. 42 мин.
Городея
10:32
10:34
772 км.
11 ч. 2 мин.
Барановичи-Центральные
11:06
11:09
813 км.
11 ч. 36 мин.
Ивацевичи
11:50
11:52
877 км.
12 ч. 20 мин.
Береза-Город
12:16
12:18
907 км.
12 ч. 46 мин.
Оранчицы
12:38
12:40
938 км.
13 ч. 8 мин.
Жабинка
13:09
13:11
983 км.
13 ч. 39 мин.
Брест-Центральный
13:33
1008 км.
14 ч. 3 мин.
