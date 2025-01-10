Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 645Б Минск (Беларусь) — Брест. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
04:57
4 ч. 13 мин.
09:10
6
Маршрут следования поезда 645Б Минск (Беларусь) — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
04:57
0 км.
0 ч. 0 мин.
Барановичи-Центральные
06:46
06:48
133 км.
1 ч. 49 мин.
Ивацевичи
07:33
07:35
197 км.
2 ч. 36 мин.
Береза-Город
07:58
08:00
227 км.
3 ч. 1 мин.
Жабинка
08:44
08:46
302 км.
3 ч. 47 мин.
Брест-Центральный
09:10
327 км.
4 ч. 13 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Минск (Беларусь) → Брест Распечатать расписание поезда