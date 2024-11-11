Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 248Б Минск (Беларусь) — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
09:44
10 ч. 28 мин.
20:12
8
Маршрут следования поезда 248Б Минск (Беларусь) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
09:44
0 км.
0 ч. 0 мин.
Борисов
10:37
10:39
73 км.
0 ч. 53 мин.
Орша-Центральная
12:08
12:32
197 км.
2 ч. 24 мин.
Смоленск
Центральный
13:53
14:03
307 км.
4 ч. 9 мин.
Сафоново
15:17
15:19
391 км.
5 ч. 33 мин.
Вязьма
16:12
16:38
459 км.
6 ч. 28 мин.
Гагарин
17:24
17:27
516 км.
7 ч. 40 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
20:12
680 км.
10 ч. 28 мин.
