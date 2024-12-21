Маршрут следования поезда 654Б Брест — Витебск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Витебск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
21:05
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
21:29
21:31
25 км.
0 ч. 24 мин.
Береза-Город
22:26
22:28
100 км.
1 ч. 21 мин.
Ивацевичи
22:51
22:53
130 км.
1 ч. 46 мин.
Барановичи-Центральные
23:35
23:37
194 км.
2 ч. 30 мин.
Минск
Пассажирский
01:22
01:44
327 км.
4 ч. 17 мин.
Орша-Центральная
04:35
05:00
523 км.
7 ч. 30 мин.
Витебск
06:37
598 км.
9 ч. 32 мин.
