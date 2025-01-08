Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 232Б Минск (Беларусь) — Москва.
Маршрут следования поезда 232Б Минск (Беларусь) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
23:37
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смолевичи
00:47
00:51
36 км.
1 ч. 10 мин.
Жодино
01:14
01:26
56 км.
1 ч. 37 мин.
Борисов
01:48
01:50
74 км.
2 ч. 11 мин.
Орша-Центральная
03:30
03:47
198 км.
3 ч. 53 мин.
Смоленск
Центральный
05:07
05:17
308 км.
5 ч. 30 мин.
Ярцево
06:06
06:09
357 км.
6 ч. 29 мин.
Сафоново
06:38
06:41
394 км.
7 ч. 1 мин.
Вязьма
07:31
07:57
462 км.
7 ч. 54 мин.
Гагарин
08:43
08:46
519 км.
9 ч. 6 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
11:14
683 км.
11 ч. 37 мин.
