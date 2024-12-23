10:55
3 ч. 36 мин.
14:31
Маршрут следования поезда 727Б Минск (Беларусь) — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
10:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Барановичи-Центральные
12:32
12:33
133 км.
1 ч. 37 мин.
Ивацевичи
13:07
13:08
197 км.
2 ч. 12 мин.
Береза-Город
13:27
13:28
227 км.
2 ч. 32 мин.
Оранчицы
13:44
13:45
258 км.
2 ч. 49 мин.
Жабинка
14:09
14:10
303 км.
3 ч. 14 мин.
Брест-Центральный
14:31
328 км.
3 ч. 36 мин.
