18:26
18 ч. 4 мин.
12:30
17
Маршрут следования поезда 051Б Санкт-Петербург — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
18:26
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сольцы
21:28
21:30
198 км.
3 ч. 2 мин.
Дно
22:04
22:12
236 км.
3 ч. 38 мин.
Новосокольники
00:35
01:05
400 км.
6 ч. 9 мин.
Невель 2
01:57
01:59
438 км.
7 ч. 31 мин.
Городок
02:51
02:53
499 км.
8 ч. 25 мин.
Витебск
03:25
03:39
531 км.
8 ч. 59 мин.
Орша-Центральная
04:51
05:15
606 км.
10 ч. 25 мин.
Толочин
05:44
05:46
648 км.
11 ч. 18 мин.
Борисов
06:43
06:45
729 км.
12 ч. 17 мин.
Минск
Пассажирский
07:48
08:25
802 км.
13 ч. 22 мин.
Барановичи-Центральные
10:07
10:10
935 км.
15 ч. 41 мин.
Ивацевичи
10:51
10:53
999 км.
16 ч. 25 мин.
Береза-Город
11:15
11:17
1029 км.
16 ч. 49 мин.
Оранчицы
11:38
11:40
1060 км.
17 ч. 12 мин.
Жабинка
12:07
12:09
1105 км.
17 ч. 41 мин.
Брест-Центральный
12:30
1130 км.
18 ч. 4 мин.
