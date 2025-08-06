Маршрут следования и продажа билетов
02:52
9 ч. 18 мин.
12:10
18
Маршрут следования поезда 679Щ Орша (Беларусь) — Гродно (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орша (Беларусь) — Гродно (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орша-Центральная
02:52
0 км.
0 ч. 0 мин.
Толочин
03:25
03:27
42 км.
0 ч. 33 мин.
Крупки
03:58
04:00
87 км.
1 ч. 6 мин.
Борисов
04:30
04:32
123 км.
1 ч. 38 мин.
Жодино
04:45
04:50
141 км.
1 ч. 53 мин.
Смолевичи
05:05
05:07
161 км.
2 ч. 13 мин.
Минск
Пассажирский
05:48
06:22
197 км.
2 ч. 56 мин.
Койданово
07:12
07:14
231 км.
4 ч. 20 мин.
Столбцы
07:39
07:41
265 км.
4 ч. 47 мин.
Городея
07:58
08:00
288 км.
5 ч. 6 мин.
Барановичи-Центральные
08:29
08:32
329 км.
5 ч. 37 мин.
Слоним
09:15
09:17
372 км.
6 ч. 23 мин.
Озерница
09:37
09:42
392 км.
6 ч. 45 мин.
Зельва
10:00
10:02
409 км.
7 ч. 8 мин.
Волковыск-Город
10:25
10:39
432 км.
7 ч. 33 мин.
Рось
10:59
11:01
447 км.
8 ч. 7 мин.
Скидель
11:39
11:41
480 км.
8 ч. 47 мин.
Гродно
12:10
507 км.
9 ч. 18 мин.
