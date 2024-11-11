Орша (Беларусь): билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Орша (Беларусь). Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Орша (Беларусь) работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Орша (Беларусь) на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
262Б
Минск (Беларусь)
Санкт-Петербург
00:01
Орша-Центральная
14 ч. 32 мин.
11:44
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
004Б
Минск
Брест
Москва
00:12
Орша-Центральная
13 ч. 19 мин.
06:56
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
008Б
Брест
Москва
00:13
Орша-Центральная
13 ч. 19 мин.
06:56
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
425У
Челябинск
Калининград
00:26
Орша-Центральная
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
Купить билеты
653Б
Витебск
Брест
00:38
Орша-Центральная
10 ч. 29 мин.
09:10
Брест-Центральный
Купить билеты
695Б
Витебск
Могилев
00:44
Орша-Центральная
3 ч. 46 мин.
02:27
Могилев 1
Купить билеты
002Б
Беларусь
Минск (Беларусь)
Москва
00:59
Орша-Центральная
9 ч. 48 мин.
08:08
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
276Б
Минск (Беларусь)
Самара
01:20
Орша-Центральная
1 д. 10 ч. 59 мин.
08:56
Самара
Купить билеты
426Ч
Калининград
Челябинск
01:22
Орша-Центральная
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
Купить билеты
150Б
Минск (Беларусь)
Самара
01:22
Орша-Центральная
1 д. 10 ч. 42 мин.
08:52
Самара
Купить билеты
231Б
Москва
Минск (Беларусь)
01:23
Орша-Центральная
10 ч. 58 мин.
05:15
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
679Б
Витебск
Гродно (Беларусь)
02:00
Орша-Центральная
10 ч. 56 мин.
11:06
Гродно
Купить билеты
029Ч
Янтарь
Москва
Калининград
02:40
Орша-Центральная
19 ч. 45 мин.
16:24
Калининград Южный (Пассажирский)
Купить билеты
028Б
Брест
Москва
02:45
Орша-Центральная
14 ч. 4 мин.
09:37
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
083А
Санкт-Петербург
Гомель (Беларусь)
02:47
Орша-Центральная
15 ч. 34 мин.
07:44
Гомель (Пассажирский)
Купить билеты
679Ф
Витебск
Гродно (Беларусь)
02:52
Орша-Центральная
11 ч. 30 мин.
11:47
Гродно
Купить билеты
679Щ
Орша (Беларусь)
Гродно (Беларусь)
02:52
Орша-Центральная
9 ч. 18 мин.
12:10
Гродно
Купить билеты
030Ч
Янтарь
Калининград
Москва
03:25
Орша-Центральная
19 ч. 3 мин.
08:58
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
624Б
Гродно (Беларусь)
Витебск
03:35
Орша-Центральная
13 ч. 3 мин.
04:55
Витебск
Купить билеты
055Б
Москва
Гомель (Беларусь)
03:44
Орша-Центральная
12 ч. 40 мин.
08:36
Гомель (Пассажирский)
Купить билеты
296Б
Брест
Москва
03:47
Орша-Центральная
15 ч. 8 мин.
11:14
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
232Б
Минск (Беларусь)
Москва
03:47
Орша-Центральная
11 ч. 37 мин.
11:14
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
296Ь
Минск (Беларусь)
Москва
03:47
Орша-Центральная
11 ч. 37 мин.
11:14
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
640Б
Орша (Беларусь)
Полоцк
03:59
Орша-Центральная
3 ч. 37 мин.
07:36
Полоцк
Купить билеты
007М
Славянский Экспресс
Москва
Брест
04:18
Орша-Центральная
12 ч. 8 мин.
10:20
Брест-Центральный
Купить билеты
003Б
Москва
Брест
04:18
Орша-Центральная
12 ч. 11 мин.
10:23
Брест-Центральный
Купить билеты
654Б
Брест
Витебск
05:00
Орша-Центральная
9 ч. 32 мин.
06:37
Витебск
Купить билеты
001Б
Беларусь
Москва
Минск (Беларусь)
05:01
Орша-Центральная
9 ч. 4 мин.
07:26
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
051Б
Санкт-Петербург
Брест
05:15
Орша-Центральная
18 ч. 4 мин.
12:30
Брест-Центральный
Купить билеты
259В
Санкт-Петербург
Минск (Беларусь)
06:14
Орша-Центральная
16 ч. 40 мин.
09:26
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
669Б
Витебск
Минск (Беларусь)
06:14
Орша-Центральная
4 ч. 54 мин.
09:26
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
027Б
Москва
Брест
06:22
Орша-Центральная
14 ч. 3 мин.
13:33
Брест-Центральный
Купить билеты
295Б
Москва
Брест
06:47
Орша-Центральная
15 ч. 15 мин.
14:25
Брест-Центральный
Купить билеты
287Щ
Москва
Минск (Беларусь)
06:49
Орша-Центральная
10 ч. 49 мин.
09:59
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
737Б
Орша (Беларусь)
Минск (Беларусь)
07:08
Орша-Центральная
2 ч. 26 мин.
09:34
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
867Б
Орша (Беларусь)
Минск (Беларусь)
07:08
Орша-Центральная
2 ч. 12 мин.
09:20
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
261Б
Санкт-Петербург
Минск (Беларусь)
08:08
Орша-Центральная
14 ч. 25 мин.
11:05
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
722Б
Ласточка
Минск (Беларусь)
Москва
08:20
Орша-Центральная
6 ч. 55 мин.
13:13
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
606Б
Брест
Витебск
08:30
Орша-Центральная
16 ч. 40 мин.
09:59
Витебск
Купить билеты
249Б
Санкт-Петербург
Минск (Беларусь)
08:32
Орша-Центральная
14 ч. 23 мин.
11:08
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
049Б
Санкт-Петербург
Минск (Беларусь)
08:32
Орша-Центральная
14 ч. 23 мин.
11:08
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
238Б
Брест
Москва
09:07
Орша-Центральная
15 ч. 56 мин.
16:59
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
288Б
Минск (Беларусь)
Москва
09:07
Орша-Центральная
11 ч. 41 мин.
16:59
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
228Б
Минск (Беларусь)
Москва
09:07
Орша-Центральная
11 ч. 41 мин.
16:59
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
238Ф
Минск (Беларусь)
Москва
09:20
Орша-Центральная
10 ч. 56 мин.
16:59
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
712Ь
Минск (Беларусь)
Витебск
09:20
Орша-Центральная
3 ч. 40 мин.
10:25
Витебск
Купить билеты
705Б
Полоцк
Могилев
09:42
Орша-Центральная
3 ч. 39 мин.
10:50
Могилев 1
Купить билеты
360Ч
Калининград
Адлер
09:47
Орша-Центральная
2 д. 11 ч. 35 мин.
06:27
Адлер
Купить билеты
661Б
Орша (Беларусь)
Коммунары
10:06
Орша-Центральная
3 ч. 38 мин.
13:44
Коммунары
Купить билеты
139Щ
Смоленск
Минск (Беларусь)
10:13
Орша-Центральная
4 ч. 32 мин.
12:50
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
689Б
Витебск
Гомель (Беларусь)
10:15
Орша-Центральная
7 ч. 46 мин.
15:58
Гомель (Пассажирский)
Купить билеты
861Б
Орша (Беларусь)
Минск (Беларусь)
10:33
Орша-Центральная
2 ч. 16 мин.
12:49
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
731Б
Орша (Беларусь)
Минск (Беларусь)
10:35
Орша-Центральная
2 ч. 22 мин.
12:57
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
861Ф
Орша (Беларусь)
Минск (Беларусь)
10:46
Орша-Центральная
2 ч. 17 мин.
13:03
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
717М
Ласточка
Москва
Минск (Беларусь)
11:11
Орша-Центральная
6 ч. 54 мин.
13:14
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
613Ь
Гомель (Беларусь)
Витебск
11:26
Орша-Центральная
6 ч. 21 мин.
12:48
Витебск
Купить билеты
720Б
Ласточка
Минск (Беларусь)
Москва
12:10
Орша-Центральная
7 ч. 57 мин.
17:57
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
065Б
Мурманск
Минск (Беларусь)
12:23
Орша-Центральная
1 д. 19 ч. 4 мин.
15:24
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
248Б
Минск (Беларусь)
Москва
12:32
Орша-Центральная
10 ч. 28 мин.
20:12
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
148Ч
Калининград
Москва
12:37
Орша-Центральная
22 ч. 9 мин.
19:44
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
066Б
Минск (Беларусь)
Мурманск
13:36
Орша-Центральная
1 д. 19 ч. 56 мин.
05:58
Мурманск
Купить билеты
621Б
Гомель (Беларусь)
Мурманск
13:36
Орша-Центральная
2 д. 7 ч. 52 мин.
05:58
Мурманск
Купить билеты
366Б
Минск (Беларусь)
Архангельск
13:40
Орша-Центральная
2 д. 2 ч. 2 мин.
12:24
Архангельск-Город
Купить билеты
863Б
Орша (Беларусь)
Минск (Беларусь)
14:38
Орша-Центральная
2 ч. 13 мин.
16:51
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
733Б
Орша (Беларусь)
Минск (Беларусь)
14:45
Орша-Центральная
2 ч. 22 мин.
17:07
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
613Щ
Витебск
Гомель (Беларусь)
15:58
Орша-Центральная
6 ч. 4 мин.
20:41
Гомель (Пассажирский)
Купить билеты
713Б
Витебск
Минск (Беларусь)
16:35
Орша-Центральная
3 ч. 45 мин.
19:04
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
713Ь
Витебск
Минск (Беларусь)
16:48
Орша-Центральная
3 ч. 31 мин.
19:10
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
140Б
Минск (Беларусь)
Смоленск
17:05
Орша-Центральная
4 ч. 17 мин.
18:23
Смоленск (Центральный)
Купить билеты
260Б
Минск (Беларусь)
Санкт-Петербург
17:08
Орша-Центральная
18 ч. 25 мин.
08:43
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
719Щ
Ласточка
Москва
Минск (Беларусь)
17:19
Орша-Центральная
7 ч. 35 мин.
19:35
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
718Б
Минск (Беларусь)
Москва
17:59
Орша-Центральная
7 ч. 0 мин.
22:59
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
865Б
Орша (Беларусь)
Минск (Беларусь)
18:17
Орша-Центральная
2 ч. 15 мин.
20:32
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
706Щ
Могилев
Полоцк
18:28
Орша-Центральная
3 ч. 33 мин.
20:53
Полоцк
Купить билеты
360С
Адлер
Калининград
18:55
Орша-Центральная
2 д. 12 ч. 52 мин.
09:30
Калининград Южный (Пассажирский)
Купить билеты
237Щ
Москва
Минск (Беларусь)
19:10
Орша-Центральная
11 ч. 32 мин.
22:32
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
662Б
Коммунары
Брест
19:56
Орша-Центральная
15 ч. 57 мин.
07:49
Брест-Центральный
Купить билеты
657Б
Витебск
Брест
19:58
Орша-Центральная
13 ч. 49 мин.
07:45
Брест-Центральный
Купить билеты
237М
Москва
Минск (Беларусь)
19:59
Орша-Центральная
12 ч. 18 мин.
23:35
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
678Б
Коммунары
Гродно (Беларусь)
20:04
Орша-Центральная
13 ч. 20 мин.
05:24
Гродно
Купить билеты
237Б
Москва
Брест
20:06
Орша-Центральная
16 ч. 58 мин.
04:15
Брест-Центральный
Купить билеты
696Б
Могилев
Витебск
20:06
Орша-Центральная
3 ч. 29 мин.
21:51
Витебск
Купить билеты
615Б
Витебск
Могилев
20:12
Орша-Центральная
2 ч. 54 мин.
21:31
Могилев 1
Купить билеты
711Ь
Витебск
Минск (Беларусь)
20:12
Орша-Центральная
3 ч. 46 мин.
22:48
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
623Б
Витебск
Гродно (Беларусь)
20:53
Орша-Центральная
11 ч. 7 мин.
06:01
Гродно
Купить билеты
208Б
Минск (Беларусь)
Москва
20:54
Орша-Центральная
12 ч. 28 мин.
05:27
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
208Ь
Брест
Москва
20:54
Орша-Центральная
17 ч. 18 мин.
05:27
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
721М
Ласточка
Москва
Минск (Беларусь)
20:57
Орша-Центральная
7 ч. 0 мин.
23:00
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
670Б
Минск (Беларусь)
Витебск
21:28
Орша-Центральная
5 ч. 8 мин.
22:43
Витебск
Купить билеты
560С
Адлер
Калининград
21:30
Орша-Центральная
3 д. 15 ч. 27 мин.
12:28
Калининград Южный (Пассажирский)
Купить билеты
147Ч
Москва
Калининград
21:33
Орша-Центральная
21 ч. 30 мин.
11:44
Калининград Южный (Пассажирский)
Купить билеты
247Ч
Москва
Минск (Беларусь)
21:37
Орша-Центральная
9 ч. 38 мин.
23:53
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
052Б
Брест
Санкт-Петербург
21:48
Орша-Центральная
17 ч. 33 мин.
08:15
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
236Б
Брест
Москва
22:02
Орша-Центральная
16 ч. 37 мин.
05:54
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
236Ь
Минск (Беларусь)
Москва
22:02
Орша-Центральная
11 ч. 34 мин.
05:54
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
714Ь
Минск (Беларусь)
Витебск
22:18
Орша-Центральная
3 ч. 36 мин.
23:26
Витебск
Купить билеты
680Б
Гродно (Беларусь)
Витебск
22:31
Орша-Центральная
9 ч. 40 мин.
23:41
Витебск
Купить билеты
714Б
Минск (Беларусь)
Витебск
22:31
Орша-Центральная
3 ч. 55 мин.
23:42
Витебск
Купить билеты
083Б
Гомель (Беларусь)
Санкт-Петербург
22:45
Орша-Центральная
16 ч. 38 мин.
09:56
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
250Б
Минск (Беларусь)
Санкт-Петербург
23:15
Орша-Центральная
14 ч. 0 мин.
10:05
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
050Б
Минск (Беларусь)
Санкт-Петербург
23:15
Орша-Центральная
14 ч. 0 мин.
10:05
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
235М
Москва
Брест
23:20
Орша-Центральная
16 ч. 3 мин.
06:07
Брест-Центральный
Купить билеты
235Щ
Москва
Минск (Беларусь)
23:20
Орша-Центральная
11 ч. 31 мин.
01:35
Минск (Пассажирский)
Купить билеты
055Ь
Гомель (Беларусь)
Москва
23:30
Орша-Центральная
11 ч. 52 мин.
06:27
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
056Б
Могилев
Москва
23:30
Орша-Центральная
8 ч. 34 мин.
06:27
Москва (Белорусский Вокзал)
Купить билеты
601Б
Витебск
Саратов
23:50
Орша-Центральная
1 д. 12 ч. 44 мин.
10:47
Саратов 1 (Пассажирский)
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Орша (Беларусь) включает 214 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:10 по направлению к станции Витебск;
  • последний поезд прибывает в 23:53 от станции Минск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Орша (Беларусь).

Актуальное расписание поездов станции Орша (Беларусь), учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Орша (Беларусь) можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Орша (Беларусь)

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн