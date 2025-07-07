7
Маршрут следования поезда 713Ь Витебск — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
15:39
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богушевская
16:12
16:13
39 км.
0 ч. 33 мин.
Орша-Центральная
16:46
16:48
76 км.
1 ч. 7 мин.
Толочин
17:16
17:17
118 км.
1 ч. 37 мин.
Борисов
18:09
18:11
199 км.
2 ч. 30 мин.
Жодино
18:24
18:25
217 км.
2 ч. 45 мин.
Минск
Пассажирский
19:10
273 км.
3 ч. 31 мин.
