Маршрут следования поезда 689Б Витебск — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
08:12
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богушевская
08:55
09:09
39 км.
0 ч. 43 мин.
Орша-Центральная
09:52
10:15
76 км.
1 ч. 40 мин.
Шклов
10:52
10:54
110 км.
2 ч. 40 мин.
Могилев 1
11:35
12:13
142 км.
3 ч. 23 мин.
Быхов
12:58
13:00
188 км.
4 ч. 46 мин.
Рогачев
13:35
13:37
236 км.
5 ч. 23 мин.
Жлобин
14:09
14:25
258 км.
5 ч. 57 мин.
Буда-Кошелевская
15:03
15:05
298 км.
6 ч. 51 мин.
Гомель
Пассажирский
15:58
340 км.
7 ч. 46 мин.
