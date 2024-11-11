Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 139Щ Смоленск — Минск (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 139Щ Смоленск — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Смоленск — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Смоленск
Центральный
08:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Орша-Центральная
09:49
10:13
110 км.
1 ч. 31 мин.
Толочин
10:41
10:43
152 км.
2 ч. 23 мин.
Крупки
11:16
11:18
197 км.
2 ч. 58 мин.
Борисов
11:43
11:45
233 км.
3 ч. 25 мин.
Жодино
12:00
12:02
251 км.
3 ч. 42 мин.
Минск
Пассажирский
12:50
307 км.
4 ч. 32 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Смоленск → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда