Маршрут следования поезда 261Б Санкт-Петербург — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
20:40
0 км.
0 ч. 0 мин.
Сольцы
23:25
23:27
198 км.
2 ч. 45 мин.
Дно
00:01
00:03
236 км.
3 ч. 21 мин.
Дедовичи
00:32
00:34
266 км.
3 ч. 52 мин.
Чихачево
00:59
01:01
295 км.
4 ч. 19 мин.
Сущево
01:26
01:28
326 км.
4 ч. 46 мин.
Локня
01:51
01:53
350 км.
5 ч. 11 мин.
Новосокольники
02:48
03:21
403 км.
6 ч. 8 мин.
Невель 2
04:02
04:04
441 км.
7 ч. 22 мин.
Витебск
05:22
05:43
533 км.
8 ч. 42 мин.
Богушевская
06:45
06:47
572 км.
10 ч. 5 мин.
Орша-Центральная
07:45
08:08
609 км.
11 ч. 5 мин.
Толочин
08:39
08:40
651 км.
11 ч. 59 мин.
Борисов
09:40
09:42
732 км.
13 ч. 0 мин.
Минск
Пассажирский
11:05
805 км.
14 ч. 25 мин.
