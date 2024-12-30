Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 601Б Витебск — Саратов на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Саратов с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
22:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богушевская
22:49
22:51
39 км.
0 ч. 46 мин.
Орша-Центральная
23:28
23:50
76 км.
1 ч. 25 мин.
Шклов
00:33
00:35
110 км.
2 ч. 30 мин.
Могилев 1
01:16
01:58
142 км.
3 ч. 13 мин.
Быхов
02:49
02:53
188 км.
4 ч. 46 мин.
Рогачев
03:32
03:34
236 км.
5 ч. 29 мин.
Жлобин
04:05
04:35
258 км.
6 ч. 2 мин.
Буда-Кошелевская
05:16
05:21
298 км.
7 ч. 13 мин.
Гомель
Пассажирский
06:16
07:11
340 км.
8 ч. 13 мин.
Добруш
07:39
07:41
362 км.
9 ч. 36 мин.
Новозыбков
08:29
08:33
406 км.
10 ч. 26 мин.
Клинцы
09:19
09:24
436 км.
11 ч. 16 мин.
Унеча
10:30
10:38
468 км.
12 ч. 27 мин.
Почеп
12:05
12:08
521 км.
14 ч. 2 мин.
Выгоничи
12:52
12:55
566 км.
14 ч. 49 мин.
Брянск-Льговский
Брянск-2
13:36
13:38
591 км.
15 ч. 33 мин.
Брянск Орловский
13:52
14:33
596 км.
15 ч. 49 мин.
Карачев
15:14
15:16
636 км.
17 ч. 11 мин.
Лужки Орловские
16:50
17:19
713 км.
18 ч. 47 мин.
Верховье
19:20
19:24
790 км.
21 ч. 17 мин.
Елец
21:14
22:00
879 км.
23 ч. 11 мин.
Липецк
23:11
23:21
949 км.
1 д. 1 ч. 8 мин.
Грязи
Воронежские
00:10
00:40
978 км.
1 д. 2 ч. 7 мин.
Мичуринск
Уральский
01:40
02:16
1036 км.
1 д. 3 ч. 37 мин.
Никифоровка
02:43
02:45
1055 км.
1 д. 4 ч. 40 мин.
Тамбов 1
03:36
03:42
1102 км.
1 д. 5 ч. 33 мин.
Кирсанов
05:10
05:12
1190 км.
1 д. 7 ч. 7 мин.
Умет
05:37
05:39
1208 км.
1 д. 7 ч. 34 мин.
Тамала
06:02
06:04
1227 км.
1 д. 7 ч. 59 мин.
Ртищево 1
07:00
07:35
1275 км.
1 д. 8 ч. 57 мин.
Аткарск
09:11
09:17
1368 км.
1 д. 11 ч. 8 мин.
Татищево
10:00
10:02
1414 км.
1 д. 11 ч. 57 мин.
Саратов 1
Пассажирский
10:47
1445 км.
1 д. 12 ч. 44 мин.
