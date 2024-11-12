Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 606Б Брест — Витебск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 606Б Брест — Витебск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Витебск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
17:19
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
17:42
17:44
25 км.
0 ч. 23 мин.
Кобрин
18:07
18:10
47 км.
0 ч. 48 мин.
Антополь
18:52
18:54
76 км.
1 ч. 33 мин.
Дрогичин Город
19:18
19:20
101 км.
1 ч. 59 мин.
Янов-Полесский
19:50
19:52
128 км.
2 ч. 31 мин.
Пинск
20:19
20:25
164 км.
3 ч. 0 мин.
Лунинец
21:18
21:45
214 км.
3 ч. 59 мин.
Лахва
22:06
22:09
232 км.
4 ч. 47 мин.
Сенкевичи
22:21
22:23
244 км.
5 ч. 2 мин.
Микашевичи
22:43
22:47
258 км.
5 ч. 24 мин.
Житковичи
23:11
23:15
284 км.
5 ч. 52 мин.
Копцевичи
23:49
23:52
315 км.
6 ч. 30 мин.
Муляровка
00:08
00:11
331 км.
6 ч. 49 мин.
Птичь
00:26
00:28
348 км.
7 ч. 7 мин.
Мышанка
00:38
00:41
357 км.
7 ч. 19 мин.
Калинковичи
01:11
01:38
382 км.
7 ч. 52 мин.
Светлогорск-На-Березин
02:33
02:41
443 км.
9 ч. 14 мин.
Жлобин
03:14
03:34
479 км.
9 ч. 55 мин.
Рогачев
04:06
04:10
501 км.
10 ч. 47 мин.
Быхов
04:50
04:55
549 км.
11 ч. 31 мин.
Могилев 1
05:41
06:22
595 км.
12 ч. 22 мин.
Шклов
07:07
07:09
627 км.
13 ч. 48 мин.
Копысь
07:20
07:22
637 км.
14 ч. 1 мин.
Орша-Центральная
08:06
08:30
660 км.
14 ч. 47 мин.
Богушевская
09:17
09:19
697 км.
15 ч. 58 мин.
Витебск
09:59
736 км.
16 ч. 40 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Брест → Витебск Распечатать расписание поезда