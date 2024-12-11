Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 863Б Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 863Б Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орша-Центральная
14:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Толочин
15:03
15:04
42 км.
0 ч. 25 мин.
Крупки
15:31
15:32
87 км.
0 ч. 53 мин.
Борисов
15:54
15:55
123 км.
1 ч. 16 мин.
Жодино
16:07
16:08
141 км.
1 ч. 29 мин.
Смолевичи
16:21
16:22
161 км.
1 ч. 43 мин.
Минск
Пассажирский
16:51
197 км.
2 ч. 13 мин.
