07:08
2 ч. 26 мин.
09:34
7
Маршрут следования поезда 737Б Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орша-Центральная
07:08
0 км.
0 ч. 0 мин.
Толочин
07:34
07:35
42 км.
0 ч. 26 мин.
Крупки
08:02
08:03
87 км.
0 ч. 54 мин.
Борисов
08:25
08:26
123 км.
1 ч. 17 мин.
Жодино
08:40
08:41
141 км.
1 ч. 32 мин.
Смолевичи
08:53
08:54
161 км.
1 ч. 45 мин.
Минск
Пассажирский
09:34
197 км.
2 ч. 26 мин.
