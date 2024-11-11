Маршрут следования поезда 055Ь Гомель (Беларусь) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
18:35
0 км.
0 ч. 0 мин.
Буда-Кошелевская
19:13
19:15
42 км.
0 ч. 38 мин.
Жлобин
19:47
19:50
82 км.
1 ч. 12 мин.
Рогачев
20:17
20:22
104 км.
1 ч. 42 мин.
Быхов
21:00
21:02
152 км.
2 ч. 25 мин.
Могилев 1
21:44
21:54
198 км.
3 ч. 9 мин.
Шклов
22:23
22:25
230 км.
3 ч. 48 мин.
Орша-Центральная
23:02
23:30
264 км.
4 ч. 27 мин.
Смоленск
Центральный
00:45
00:55
374 км.
6 ч. 10 мин.
Вязьма
02:47
03:13
526 км.
8 ч. 12 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
06:27
741 км.
11 ч. 52 мин.
