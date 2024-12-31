Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 705Б Полоцк — Могилев на карте со всеми остановками
Расписание поезда Полоцк — Могилев с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Полоцк
07:11
0 км.
0 ч. 0 мин.
Шумилино
07:50
07:52
56 км.
0 ч. 39 мин.
Витебск
08:25
08:27
93 км.
1 ч. 14 мин.
Богушевская
09:01
09:03
132 км.
1 ч. 50 мин.
Орша-Центральная
09:39
09:42
169 км.
2 ч. 28 мин.
Шклов
10:16
10:18
203 км.
3 ч. 5 мин.
Могилев 1
10:50
235 км.
3 ч. 39 мин.
