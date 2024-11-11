Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 717М Москва — Минск (Беларусь).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
06:20
6 ч. 54 мин.
13:14
4
Маршрут следования поезда 717М Москва — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
06:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Смоленск
Центральный
10:01
10:06
367 км.
3 ч. 41 мин.
Орша-Центральная
11:09
11:11
477 км.
4 ч. 49 мин.
Минск
Пассажирский
13:14
673 км.
6 ч. 54 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Москва → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда