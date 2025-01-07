14:04
11 ч. 31 мин.
01:35
6
Маршрут следования поезда 235Щ Москва — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
14:04
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
17:33
18:21
215 км.
3 ч. 29 мин.
Смоленск
Центральный
20:56
21:26
367 км.
6 ч. 52 мин.
Орша-Центральная
22:56
23:20
477 км.
8 ч. 52 мин.
Борисов
00:39
00:41
601 км.
10 ч. 35 мин.
Минск
Пассажирский
01:35
674 км.
11 ч. 31 мин.
