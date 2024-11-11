22:22
9 ч. 4 мин.
07:26
5
Маршрут следования поезда 001Б Москва — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
22:22
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
01:03
01:29
215 км.
2 ч. 41 мин.
Смоленск
Центральный
03:19
03:29
367 км.
4 ч. 57 мин.
Орша-Центральная
04:43
05:01
477 км.
6 ч. 21 мин.
Минск
Пассажирский
07:26
673 км.
9 ч. 4 мин.
