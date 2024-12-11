Маршрут следования поезда 861Б Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь)
10:33
2 ч. 16 мин.
12:49
7
Маршрут следования поезда 861Б Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орша-Центральная
10:33
0 км.
0 ч. 0 мин.
Толочин
10:58
10:59
42 км.
0 ч. 25 мин.
Крупки
11:27
11:28
87 км.
0 ч. 54 мин.
Борисов
11:50
11:51
123 км.
1 ч. 17 мин.
Жодино
12:03
12:04
141 км.
1 ч. 30 мин.
Смолевичи
12:17
12:18
161 км.
1 ч. 44 мин.
Минск
Пассажирский
12:49
197 км.
2 ч. 16 мин.
