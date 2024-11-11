Маршрут следования и продажа билетов
17:18
16 ч. 38 мин.
09:56
19
Маршрут следования поезда 083Б Гомель (Беларусь) — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
17:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Буда-Кошелевская
17:55
17:57
42 км.
0 ч. 37 мин.
Жлобин
18:29
18:34
82 км.
1 ч. 11 мин.
Рогачев
19:09
19:14
104 км.
1 ч. 51 мин.
Быхов
19:52
19:54
152 км.
2 ч. 34 мин.
Могилев 1
20:34
20:44
198 км.
3 ч. 16 мин.
Шклов
21:16
21:18
230 км.
3 ч. 58 мин.
Орша-Центральная
22:07
22:45
264 км.
4 ч. 49 мин.
Витебск
23:52
00:03
339 км.
6 ч. 34 мин.
Невель 2
01:37
01:39
431 км.
8 ч. 19 мин.
Новосокольники
02:38
03:07
469 км.
9 ч. 20 мин.
Локня
03:56
03:59
522 км.
10 ч. 38 мин.
Сущево
04:23
04:27
546 км.
11 ч. 5 мин.
Дедовичи
05:16
05:26
606 км.
11 ч. 58 мин.
Дно
06:03
06:09
636 км.
12 ч. 45 мин.
Сольцы
06:44
06:47
674 км.
13 ч. 26 мин.
Уторгош
07:04
07:06
690 км.
13 ч. 46 мин.
Батецкая
07:39
07:44
730 км.
14 ч. 21 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
09:56
871 км.
16 ч. 38 мин.
Отзывы пассажиров о поезде: 1
83 поезд Гомель- Санкт-Петербург . Почему неизвестно заранее откуда нумерация вагонов с головы или с хвоста поезда???