Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 065Б Мурманск — Минск (Беларусь).
20:20
1 д. 11 ч. 45 мин.
08:05
68
Маршрут следования поезда 065Б Мурманск — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Мурманск — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Мурманск
20:20
0 км.
0 ч. 0 мин.
Кола
20:37
20:40
9 км.
0 ч. 17 мин.
Оленегорск
22:41
22:51
93 км.
2 ч. 21 мин.
Апатиты 1
00:10
00:20
156 км.
3 ч. 50 мин.
Полярные Зори
01:18
01:22
199 км.
4 ч. 58 мин.
Кандалакша
01:55
02:20
222 км.
5 ч. 35 мин.
Княжая
03:18
03:20
259 км.
6 ч. 58 мин.
Чупа
04:45
04:48
326 км.
8 ч. 25 мин.
Лоухи
05:17
05:22
347 км.
8 ч. 57 мин.
Энгозеро
06:07
06:09
398 км.
9 ч. 47 мин.
Кузема
06:54
06:55
448 км.
10 ч. 34 мин.
Кемь
07:45
08:00
494 км.
11 ч. 25 мин.
Беломорск
08:59
09:02
541 км.
12 ч. 39 мин.
Летний
09:42
09:43
572 км.
13 ч. 22 мин.
Надвоицы
10:32
10:35
617 км.
14 ч. 12 мин.
Сегежа
10:55
11:00
633 км.
14 ч. 35 мин.
Медвежья Гора
12:41
12:53
726 км.
16 ч. 21 мин.
Кондопога
14:34
14:39
804 км.
18 ч. 14 мин.
Петрозаводск
15:34
15:54
851 км.
19 ч. 14 мин.
Свирь
17:34
18:04
944 км.
21 ч. 14 мин.
Подпорожье
18:19
18:21
949 км.
21 ч. 59 мин.
Лодейное Поле
18:55
18:59
982 км.
22 ч. 35 мин.
Волховстрой 2
20:28
20:30
1093 км.
1 д. 0 ч. 8 мин.
Великий Новгород
Вокзал
00:41
01:30
1259 км.
1 д. 4 ч. 21 мин.
Сольцы
03:32
03:35
1331 км.
1 д. 7 ч. 12 мин.
Дно
04:09
04:34
1369 км.
1 д. 7 ч. 49 мин.
Дедовичи
05:03
05:10
1399 км.
1 д. 8 ч. 43 мин.
Сущево
06:11
06:15
1459 км.
1 д. 9 ч. 51 мин.
Локня
06:48
06:52
1483 км.
1 д. 10 ч. 28 мин.
Новосокольники
07:59
08:28
1536 км.
1 д. 11 ч. 39 мин.
Невель 2
09:11
09:13
1574 км.
1 д. 12 ч. 51 мин.
Езерище
09:34
09:36
1593 км.
1 д. 13 ч. 14 мин.
Витебск
10:35
10:46
1666 км.
1 д. 14 ч. 15 мин.
Орша-Центральная
12:01
12:23
1741 км.
1 д. 15 ч. 41 мин.
Толочин
12:52
12:54
1783 км.
1 д. 16 ч. 32 мин.
Крупки
13:26
13:28
1828 км.
1 д. 17 ч. 6 мин.
Борисов
14:01
14:04
1864 км.
1 д. 17 ч. 41 мин.
Жодино
14:20
14:22
1882 км.
1 д. 18 ч. 0 мин.
Минск
Пассажирский
15:24
1938 км.
1 д. 19 ч. 4 мин.
