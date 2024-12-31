Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 613Ь Гомель (Беларусь) — Витебск. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
06:27
6 ч. 21 мин.
12:48
Маршрут следования поезда 613Ь Гомель (Беларусь) — Витебск на карте со всеми остановками
Расписание поезда Гомель (Беларусь) — Витебск с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Гомель
Пассажирский
06:27
0 км.
0 ч. 0 мин.
Буда-Кошелевская
07:03
07:05
42 км.
0 ч. 36 мин.
Жлобин
07:34
07:36
82 км.
1 ч. 7 мин.
Рогачев
08:00
08:02
104 км.
1 ч. 33 мин.
Старосельский
08:13
08:14
115 км.
1 ч. 46 мин.
Тощица
08:25
08:26
127 км.
1 ч. 58 мин.
Быхов
08:44
08:46
151 км.
2 ч. 17 мин.
Могилев 1
09:29
09:56
197 км.
3 ч. 2 мин.
Шклов
10:35
10:37
229 км.
4 ч. 8 мин.
Копысь
10:48
10:50
239 км.
4 ч. 21 мин.
Орша-Центральная
11:22
11:26
262 км.
4 ч. 55 мин.
Богушевская
12:08
12:10
299 км.
5 ч. 41 мин.
Витебск
12:48
338 км.
6 ч. 21 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Гомель (Беларусь) → Витебск Распечатать расписание поезда