Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 865Б Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь).
18:17
2 ч. 15 мин.
20:32
7
Маршрут следования поезда 865Б Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орша-Центральная
18:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Толочин
18:42
18:43
42 км.
0 ч. 25 мин.
Крупки
19:10
19:11
87 км.
0 ч. 53 мин.
Борисов
19:33
19:34
123 км.
1 ч. 16 мин.
Жодино
19:46
19:47
141 км.
1 ч. 29 мин.
Смолевичи
20:00
20:01
161 км.
1 ч. 43 мин.
Минск
Пассажирский
20:32
197 км.
2 ч. 15 мин.
