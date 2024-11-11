Маршрут следования поезда 055Б Москва — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
19:56
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
23:06
23:32
215 км.
3 ч. 10 мин.
Смоленск
Центральный
01:27
01:37
367 км.
5 ч. 31 мин.
Орша-Центральная
02:57
03:44
477 км.
7 ч. 1 мин.
Шклов
04:21
04:23
511 км.
8 ч. 25 мин.
Могилев 1
05:01
05:13
543 км.
9 ч. 5 мин.
Быхов
06:01
06:03
589 км.
10 ч. 5 мин.
Рогачев
06:40
06:45
637 км.
10 ч. 44 мин.
Жлобин
07:14
07:18
659 км.
11 ч. 18 мин.
Буда-Кошелевская
07:49
07:51
699 км.
11 ч. 53 мин.
Гомель
Пассажирский
08:36
741 км.
12 ч. 40 мин.
