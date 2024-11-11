Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 083А Санкт-Петербург — Гомель (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 083А Санкт-Петербург — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
16:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Батецкая
18:09
18:11
141 км.
1 ч. 59 мин.
Уторгош
18:49
18:51
181 км.
2 ч. 39 мин.
Сольцы
19:06
19:08
197 км.
2 ч. 56 мин.
Дно
19:41
19:45
235 км.
3 ч. 31 мин.
Дедовичи
20:13
20:16
265 км.
4 ч. 3 мин.
Сущево
21:04
21:06
325 км.
4 ч. 54 мин.
Локня
21:31
21:33
349 км.
5 ч. 21 мин.
Новосокольники
22:23
22:52
402 км.
6 ч. 13 мин.
Невель 2
23:37
23:39
440 км.
7 ч. 27 мин.
Витебск
01:01
01:11
532 км.
8 ч. 51 мин.
Орша-Центральная
02:17
02:47
607 км.
10 ч. 7 мин.
Шклов
03:23
03:25
641 км.
11 ч. 13 мин.
Могилев 1
03:58
04:08
673 км.
11 ч. 48 мин.
Быхов
04:52
04:54
719 км.
12 ч. 42 мин.
Рогачев
05:33
05:38
767 км.
13 ч. 23 мин.
Жлобин
06:07
06:19
789 км.
13 ч. 57 мин.
Буда-Кошелевская
06:49
06:51
829 км.
14 ч. 39 мин.
Гомель
Пассажирский
07:44
871 км.
15 ч. 34 мин.
