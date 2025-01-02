Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 259В Санкт-Петербург — Минск (Беларусь).
16:46
16 ч. 40 мин.
09:26
18
Маршрут следования поезда 259В Санкт-Петербург — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
16:46
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уторгош
19:20
19:22
182 км.
2 ч. 34 мин.
Дно
20:07
20:11
235 км.
3 ч. 21 мин.
Дедовичи
20:40
20:43
265 км.
3 ч. 54 мин.
Сущево
21:37
21:39
325 км.
4 ч. 51 мин.
Новосокольники
23:22
00:02
400 км.
6 ч. 36 мин.
Езерище
01:47
01:56
456 км.
9 ч. 1 мин.
Прудок
02:43
03:05
493 км.
9 ч. 57 мин.
Лосвида
03:34
03:44
513 км.
10 ч. 48 мин.
Витебск
04:14
04:32
529 км.
11 ч. 28 мин.
Богушевская
05:13
05:15
568 км.
12 ч. 27 мин.
Орша-Центральная
05:50
06:14
605 км.
13 ч. 4 мин.
Толочин
06:45
06:47
647 км.
13 ч. 59 мин.
Крупки
07:20
07:22
692 км.
14 ч. 34 мин.
Борисов
08:08
08:11
728 км.
15 ч. 22 мин.
Жодино
08:27
08:29
746 км.
15 ч. 41 мин.
Смолевичи
08:46
08:48
766 км.
16 ч. 0 мин.
Минск
Пассажирский
09:26
802 км.
16 ч. 40 мин.
