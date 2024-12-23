Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 733Б Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь).
14:45
2 ч. 22 мин.
17:07
7
Маршрут следования поезда 733Б Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орша (Беларусь) — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орша-Центральная
14:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Толочин
15:10
15:11
42 км.
0 ч. 25 мин.
Крупки
15:39
15:40
87 км.
0 ч. 54 мин.
Борисов
16:02
16:03
123 км.
1 ч. 17 мин.
Жодино
16:15
16:16
141 км.
1 ч. 30 мин.
Смолевичи
16:28
16:29
161 км.
1 ч. 43 мин.
Минск
Пассажирский
17:07
197 км.
2 ч. 22 мин.
