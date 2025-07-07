Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 711Ь Витебск — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
19:02
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богушевская
19:35
19:36
39 км.
0 ч. 33 мин.
Орша-Центральная
20:10
20:12
76 км.
1 ч. 8 мин.
Толочин
20:46
20:47
118 км.
1 ч. 44 мин.
Крупки
21:17
21:18
163 км.
2 ч. 15 мин.
Борисов
21:43
21:45
199 км.
2 ч. 41 мин.
Жодино
22:00
22:01
217 км.
2 ч. 58 мин.
Смолевичи
22:17
22:18
237 км.
3 ч. 15 мин.
Минск
Пассажирский
22:48
273 км.
3 ч. 46 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Витебск → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда