Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 049Б Санкт-Петербург — Минск (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 049Б Санкт-Петербург — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Санкт-Петербург — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
20:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Уторгош
23:22
23:25
182 км.
2 ч. 37 мин.
Сольцы
23:41
23:43
198 км.
2 ч. 56 мин.
Дно
00:19
00:26
236 км.
3 ч. 34 мин.
Дедовичи
00:56
00:58
266 км.
4 ч. 11 мин.
Новосокольники
03:34
04:03
400 км.
6 ч. 49 мин.
Невель 2
04:47
04:52
438 км.
8 ч. 2 мин.
Витебск
06:30
06:42
530 км.
9 ч. 45 мин.
Орша-Центральная
08:08
08:32
605 км.
11 ч. 23 мин.
Толочин
09:00
09:02
647 км.
12 ч. 15 мин.
Крупки
09:33
09:35
692 км.
12 ч. 48 мин.
Борисов
10:01
10:03
728 км.
13 ч. 16 мин.
Жодино
10:16
10:18
746 км.
13 ч. 31 мин.
Смолевичи
10:34
10:36
766 км.
13 ч. 49 мин.
Минск
Пассажирский
11:08
802 км.
14 ч. 23 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Санкт-Петербург → Минск (Беларусь) Распечатать расписание поезда