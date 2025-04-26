10:06
3 ч. 38 мин.
13:44
7
Маршрут следования поезда 661Б Орша (Беларусь) — Коммунары на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орша (Беларусь) — Коммунары с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орша-Центральная
10:06
0 км.
0 ч. 0 мин.
Погодино
11:01
11:15
48 км.
0 ч. 55 мин.
Темный Лес
11:41
11:45
72 км.
1 ч. 35 мин.
Ходосы
12:05
12:07
96 км.
1 ч. 59 мин.
Кричев 1
12:36
12:52
121 км.
2 ч. 30 мин.
Климовичи
13:13
13:14
141 км.
3 ч. 7 мин.
Коммунары
13:44
168 км.
3 ч. 38 мин.
