14:15
9 ч. 38 мин.
23:53
8
Маршрут следования поезда 247Ч Москва — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
14:15
0 км.
0 ч. 0 мин.
Гагарин
16:28
16:30
164 км.
2 ч. 13 мин.
Вязьма
17:10
17:36
221 км.
2 ч. 55 мин.
Сафоново
18:26
18:28
289 км.
4 ч. 11 мин.
Смоленск
Центральный
19:34
19:54
373 км.
5 ч. 19 мин.
Орша-Центральная
21:13
21:37
483 км.
6 ч. 58 мин.
Борисов
22:55
22:57
607 км.
8 ч. 40 мин.
Минск
Пассажирский
23:53
680 км.
9 ч. 38 мин.
