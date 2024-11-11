Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 030Ч Калининград — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
Маршрут следования поезда 030Ч Калининград — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Калининград — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Калининград Южный
Пассажирский
13:55
0 км.
0 ч. 0 мин.
Черняховск
14:52
14:57
85 км.
0 ч. 57 мин.
Чернышевское
15:39
16:19
143 км.
1 ч. 44 мин.
Гудогай
21:46
22:26
346 км.
7 ч. 51 мин.
Сморгонь
22:50
22:52
379 км.
8 ч. 55 мин.
Молодечно
23:17
23:19
414 км.
9 ч. 22 мин.
Минск
Пассажирский
00:20
00:35
480 км.
10 ч. 25 мин.
Орша-Центральная
02:59
03:25
676 км.
13 ч. 4 мин.
Смоленск
Центральный
04:32
04:42
786 км.
14 ч. 37 мин.
Вязьма
06:24
06:27
938 км.
16 ч. 29 мин.
Гагарин
07:04
07:06
995 км.
17 ч. 9 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
08:58
1159 км.
19 ч. 3 мин.
