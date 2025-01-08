Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 238Ф Минск (Беларусь) — Москва.
06:03
10 ч. 56 мин.
16:59
Маршрут следования поезда 238Ф Минск (Беларусь) — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
06:03
0 км.
0 ч. 0 мин.
Борисов
07:34
07:36
73 км.
1 ч. 31 мин.
Орша-Центральная
08:56
09:20
197 км.
2 ч. 53 мин.
Смоленск
Центральный
10:43
10:55
307 км.
4 ч. 40 мин.
Ярцево
11:51
11:53
356 км.
5 ч. 48 мин.
Вязьма
13:14
13:40
462 км.
7 ч. 11 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
16:59
677 км.
10 ч. 56 мин.
