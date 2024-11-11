20:38
2 д. 12 ч. 52 мин.
09:30
50
Маршрут следования поезда 360С Адлер — Калининград на карте со всеми остановками
Расписание поезда Адлер — Калининград с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Адлер
20:38
0 км.
0 ч. 0 мин.
Хоста
20:50
20:52
8 км.
0 ч. 12 мин.
Сочи
21:12
21:25
21 км.
0 ч. 34 мин.
Лоо
21:51
22:05
37 км.
1 ч. 13 мин.
Лазаревская
22:46
22:53
69 км.
2 ч. 8 мин.
Туапсе
23:33
23:44
96 км.
2 ч. 55 мин.
Горячий Ключ
02:17
03:03
157 км.
5 ч. 39 мин.
Краснодар 1
03:58
04:30
199 км.
7 ч. 20 мин.
Брюховецкая
07:34
07:36
285 км.
10 ч. 56 мин.
Каневская
08:04
08:06
317 км.
11 ч. 26 мин.
Староминская-Тимашевск
08:46
08:48
364 км.
12 ч. 8 мин.
Ростов
Главный
10:28
10:58
455 км.
13 ч. 50 мин.
Новочеркасск
11:53
11:55
493 км.
15 ч. 15 мин.
Шахтная
12:37
12:39
529 км.
15 ч. 59 мин.
Сулин
13:07
13:09
547 км.
16 ч. 29 мин.
Зверево
13:31
13:33
562 км.
16 ч. 53 мин.
Лихая
13:55
14:15
578 км.
17 ч. 17 мин.
Каменская
14:42
14:44
597 км.
18 ч. 4 мин.
Миллерово
15:37
15:39
663 км.
18 ч. 59 мин.
Кутейниково
16:31
16:33
718 км.
19 ч. 53 мин.
Митрофановка
17:40
17:42
797 км.
21 ч. 2 мин.
Россошь
18:12
18:42
821 км.
21 ч. 34 мин.
Евдаково
19:41
19:43
880 км.
23 ч. 3 мин.
Лиски
Юго-Восточная жд
20:21
20:26
910 км.
23 ч. 43 мин.
Воронеж 1
23:00
23:50
990 км.
1 д. 2 ч. 22 мин.
Касторная-Курская
01:33
01:43
1068 км.
1 д. 4 ч. 55 мин.
Курск
03:56
04:42
1196 км.
1 д. 7 ч. 18 мин.
Курчатов
05:34
05:36
1237 км.
1 д. 8 ч. 56 мин.
Льгов-Киевский
06:01
06:16
1263 км.
1 д. 9 ч. 23 мин.
Дмитриев-Льговский
08:01
08:03
1319 км.
1 д. 11 ч. 23 мин.
Комаричи
08:43
08:48
1356 км.
1 д. 12 ч. 5 мин.
Навля
09:35
09:37
1405 км.
1 д. 12 ч. 57 мин.
Брянск Орловский
10:26
10:58
1454 км.
1 д. 13 ч. 48 мин.
Жуковка
12:08
12:16
1508 км.
1 д. 15 ч. 30 мин.
Дубровка
12:45
12:48
1531 км.
1 д. 16 ч. 7 мин.
Рославль 1
13:34
13:47
1581 км.
1 д. 16 ч. 56 мин.
Починок
14:53
14:56
1638 км.
1 д. 18 ч. 15 мин.
Рябцево
15:24
15:27
1664 км.
1 д. 18 ч. 46 мин.
Смоленск
Центральный
16:14
17:08
1690 км.
1 д. 19 ч. 36 мин.
Орша-Центральная
18:31
18:55
1800 км.
1 д. 21 ч. 53 мин.
Борисов
20:18
20:20
1924 км.
1 д. 23 ч. 40 мин.
Минск
Пассажирский
21:42
21:57
1997 км.
2 д. 1 ч. 4 мин.
Молодечно
23:03
23:06
2063 км.
2 д. 2 ч. 25 мин.
Сморгонь
23:33
23:35
2098 км.
2 д. 2 ч. 55 мин.
Чернышевское
06:23
07:03
2333 км.
2 д. 9 ч. 45 мин.
Нестеров
07:18
07:20
2343 км.
2 д. 10 ч. 40 мин.
Гусев
07:46
07:48
2367 км.
2 д. 11 ч. 8 мин.
Черняховск
08:08
08:12
2391 км.
2 д. 11 ч. 30 мин.
Гвардейск
08:50
08:52
2439 км.
2 д. 12 ч. 12 мин.
Калининград Южный
Пассажирский
09:30
2476 км.
2 д. 12 ч. 52 мин.
