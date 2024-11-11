03:59
3 ч. 37 мин.
07:36
Маршрут следования поезда 640Б Орша (Беларусь) — Полоцк на карте со всеми остановками
Расписание поезда Орша (Беларусь) — Полоцк с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Орша-Центральная
03:59
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богушевская
04:32
04:34
37 км.
0 ч. 33 мин.
Витебск
05:10
05:43
76 км.
1 ч. 11 мин.
Летцы
06:04
06:05
92 км.
2 ч. 5 мин.
Шумилино
06:21
06:27
114 км.
2 ч. 22 мин.
Оболь
06:49
06:53
136 км.
2 ч. 50 мин.
Полоцк
07:36
170 км.
3 ч. 37 мин.
