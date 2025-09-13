Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 237Щ Москва — Минск (Беларусь).
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
11:00
11 ч. 32 мин.
22:32
5
Маршрут следования поезда 237Щ Москва — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
11:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Вязьма
14:30
14:56
215 км.
3 ч. 30 мин.
Смоленск
Центральный
17:02
17:21
367 км.
6 ч. 2 мин.
Орша-Центральная
18:53
19:10
477 км.
7 ч. 53 мин.
Минск
Пассажирский
22:32
673 км.
11 ч. 32 мин.
