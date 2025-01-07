Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 208Ь Брест — Москва.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
Маршрут следования поезда 208Ь Брест — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
12:09
0 км.
0 ч. 0 мин.
Минск
Пассажирский
16:38
16:59
326 км.
4 ч. 29 мин.
Жодино
18:07
18:09
382 км.
5 ч. 58 мин.
Борисов
18:29
18:31
400 км.
6 ч. 20 мин.
Толочин
19:46
19:48
481 км.
7 ч. 37 мин.
Орша-Центральная
20:25
20:54
523 км.
8 ч. 16 мин.
Смоленск
Центральный
22:38
22:56
633 км.
10 ч. 29 мин.
Кардымово
23:26
23:28
661 км.
11 ч. 17 мин.
Ярцево
23:50
23:52
684 км.
11 ч. 41 мин.
Сафоново
00:21
00:23
721 км.
12 ч. 12 мин.
Издешково
00:43
00:45
745 км.
12 ч. 34 мин.
Вязьма
01:19
01:45
789 км.
13 ч. 10 мин.
Гагарин
02:37
02:39
846 км.
14 ч. 28 мин.
Можайск
03:35
03:37
912 км.
15 ч. 26 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
05:27
1014 км.
17 ч. 18 мин.
