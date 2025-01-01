Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 260Б Минск (Беларусь) — Санкт-Петербург. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
14:18
18 ч. 25 мин.
08:43
Маршрут следования поезда 260Б Минск (Беларусь) — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
14:18
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жодино
15:00
15:02
56 км.
0 ч. 42 мин.
Борисов
15:15
15:17
74 км.
0 ч. 57 мин.
Орша-Центральная
16:41
17:08
198 км.
2 ч. 23 мин.
Богушевская
18:09
18:15
235 км.
3 ч. 51 мин.
Витебск
19:01
19:46
274 км.
4 ч. 43 мин.
Невель 2
22:02
22:08
366 км.
7 ч. 44 мин.
Новосокольники
23:27
00:07
404 км.
9 ч. 9 мин.
Локня
01:26
01:35
457 км.
11 ч. 8 мин.
Сущево
02:12
02:22
481 км.
11 ч. 54 мин.
Дедовичи
03:55
03:58
541 км.
13 ч. 37 мин.
Дно
04:27
04:31
571 км.
14 ч. 9 мин.
Сольцы
05:05
05:08
609 км.
14 ч. 47 мин.
Уторгош
05:24
05:36
625 км.
15 ч. 6 мин.
Батецкая
06:14
06:20
665 км.
15 ч. 56 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
08:43
806 км.
18 ч. 25 мин.
