Маршрут следования поезда 719Щ Москва — Минск (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Москва — Минск (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Москва
Белорусский Вокзал
12:00
0 км.
0 ч. 0 мин.
Можайск
13:06
13:07
102 км.
1 ч. 6 мин.
Гагарин
13:45
13:46
168 км.
1 ч. 45 мин.
Вязьма
14:18
14:21
225 км.
2 ч. 18 мин.
Сафоново
15:03
15:04
293 км.
3 ч. 3 мин.
Ярцево
15:26
15:27
330 км.
3 ч. 26 мин.
Смоленск
Центральный
16:02
16:12
379 км.
4 ч. 2 мин.
Орша-Центральная
17:17
17:19
489 км.
5 ч. 17 мин.
Минск
Пассажирский
19:35
685 км.
7 ч. 35 мин.
