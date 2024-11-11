Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 052Б Брест — Санкт-Петербург.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 11 июля 2026 года.
14:42
17 ч. 33 мин.
08:15
16
Маршрут следования поезда 052Б Брест — Санкт-Петербург на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Санкт-Петербург с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
14:42
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
15:03
15:05
25 км.
0 ч. 21 мин.
Оранчицы
15:32
15:34
70 км.
0 ч. 50 мин.
Береза-Город
15:54
15:56
101 км.
1 ч. 12 мин.
Ивацевичи
16:18
16:20
131 км.
1 ч. 36 мин.
Барановичи-Центральные
16:59
17:02
195 км.
2 ч. 17 мин.
Минск
Пассажирский
18:38
18:58
328 км.
3 ч. 56 мин.
Борисов
19:55
19:57
401 км.
5 ч. 13 мин.
Толочин
20:50
20:52
482 км.
6 ч. 8 мин.
Орша-Центральная
21:25
21:48
524 км.
6 ч. 43 мин.
Витебск
22:57
23:08
599 км.
8 ч. 15 мин.
Городок
23:43
23:45
631 км.
9 ч. 1 мин.
Невель 2
00:47
00:49
692 км.
10 ч. 5 мин.
Новосокольники
01:52
02:21
730 км.
11 ч. 10 мин.
Дно
04:39
04:47
894 км.
13 ч. 57 мин.
Санкт-Петербург
Витебский Вокзал
08:15
1127 км.
17 ч. 33 мин.
Посмотреть все поезда на маршруте Брест → Санкт-Петербург Распечатать расписание поезда