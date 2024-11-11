Маршрут следования поезда 679Б Витебск — Гродно (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Витебск — Гродно (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Витебск
00:10
0 км.
0 ч. 0 мин.
Богушевская
00:54
00:56
39 км.
0 ч. 44 мин.
Орша-Центральная
01:38
02:00
76 км.
1 ч. 28 мин.
Толочин
02:34
02:36
118 км.
2 ч. 24 мин.
Крупки
03:12
03:14
163 км.
3 ч. 2 мин.
Борисов
03:42
03:44
199 км.
3 ч. 32 мин.
Жодино
04:00
04:02
217 км.
3 ч. 50 мин.
Минск
Пассажирский
04:56
05:27
273 км.
4 ч. 46 мин.
Столбцы
06:32
06:34
342 км.
6 ч. 22 мин.
Городея
06:52
06:54
365 км.
6 ч. 42 мин.
Барановичи-Центральные
07:26
07:30
406 км.
7 ч. 16 мин.
Слоним
08:13
08:15
449 км.
8 ч. 3 мин.
Зельва
08:55
08:58
486 км.
8 ч. 45 мин.
Волковыск-Город
09:22
09:24
509 км.
9 ч. 12 мин.
Рось
09:45
09:47
524 км.
9 ч. 35 мин.
Скидель
10:35
10:37
557 км.
10 ч. 25 мин.
Гродно
11:06
584 км.
10 ч. 56 мин.
