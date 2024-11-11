Маршрут следования и продажа билетов
Маршрут следования поезда 236Б Брест — Москва на карте со всеми остановками
Расписание поезда Брест — Москва с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Брест-Центральный
13:17
0 км.
0 ч. 0 мин.
Жабинка
13:41
13:43
25 км.
0 ч. 24 мин.
Оранчицы
14:10
14:12
70 км.
0 ч. 53 мин.
Береза-Город
14:34
14:36
101 км.
1 ч. 17 мин.
Ивацевичи
14:56
14:58
131 км.
1 ч. 39 мин.
Барановичи-Центральные
15:43
15:45
195 км.
2 ч. 26 мин.
Минск
Пассажирский
17:22
18:20
328 км.
4 ч. 5 мин.
Жодино
19:27
19:29
384 км.
6 ч. 10 мин.
Борисов
19:42
19:44
402 км.
6 ч. 25 мин.
Толочин
21:01
21:03
483 км.
7 ч. 44 мин.
Орша-Центральная
21:36
22:02
525 км.
8 ч. 19 мин.
Смоленск
Центральный
23:27
23:43
635 км.
10 ч. 10 мин.
Сафоново
01:05
01:07
719 км.
11 ч. 48 мин.
Вязьма
02:00
02:26
787 км.
12 ч. 43 мин.
Москва
Белорусский Вокзал
05:54
1002 км.
16 ч. 37 мин.
