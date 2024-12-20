Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 684Б Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь). Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года.
00:25
5 ч. 26 мин.
05:51
8
Маршрут следования поезда 684Б Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь) на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Гомель (Беларусь) с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
00:25
0 км.
0 ч. 0 мин.
Пуховичи
01:21
01:24
57 км.
0 ч. 56 мин.
Осиповичи 1
02:03
02:14
97 км.
1 ч. 38 мин.
Бобруйск
02:57
03:03
137 км.
2 ч. 32 мин.
Красный Берег
03:47
03:50
181 км.
3 ч. 22 мин.
Жлобин
04:14
04:17
199 км.
3 ч. 49 мин.
Буда-Кошелевская
04:56
04:59
239 км.
4 ч. 31 мин.
Гомель
Пассажирский
05:51
281 км.
5 ч. 26 мин.
