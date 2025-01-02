Маршрут следования поезда 667Б Минск (Беларусь) — Брест на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Брест с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
11:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Барановичи-Центральные
13:43
13:46
133 км.
1 ч. 58 мин.
Ивацевичи
14:29
14:31
197 км.
2 ч. 44 мин.
Береза-Город
14:57
14:59
227 км.
3 ч. 12 мин.
Оранчицы
15:22
15:24
258 км.
3 ч. 37 мин.
Жабинка
15:52
15:54
303 км.
4 ч. 7 мин.
Брест-Центральный
16:20
328 км.
4 ч. 35 мин.
