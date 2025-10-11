Маршрут следования и продажа билетов
Сервис ЖД Онлайн предоставляет возможность купить билет на поезд 692Б Минск (Беларусь) — Могилев. Проверьте наличие билетов и свободных мест на поезда, заполнив форму поиска билетов выше.
Для большинства направлений уже сейчас открыта продажа ЖД билетов на 12 июля 2026 года. Заказ билетов в городе работает круглосуточно!
01:45
3 ч. 49 мин.
05:34
Маршрут следования поезда 692Б Минск (Беларусь) — Могилев на карте со всеми остановками
Расписание поезда Минск (Беларусь) — Могилев с остановками
По правилам ОАО «РЖД» в расписании указано московское время для всех станций РФ. Для станций за пределами РФ указано местное время.
Минск
Пассажирский
01:45
0 км.
0 ч. 0 мин.
Осиповичи 1
03:08
03:13
97 км.
1 ч. 23 мин.
Друть
04:43
04:46
184 км.
2 ч. 58 мин.
Могилев 1
05:34
228 км.
3 ч. 49 мин.
